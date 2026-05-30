Usa, Gb e Australia verso sottomarini robot, 'pronti nel 2027'

ROMA, 30 MAG - Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Australia stanno collaborando allo sviluppo di veicoli sottomarini senza equipaggio nell'ambito del loro patto di difesa trilaterale Aukus. Lo ha dichiarato ai giornalisti il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth. L'Aukus ha affermato in una dichiarazione congiunta che la consegna dei veicoli inizierà nel 2027. Lo scrive la Reuters sul suo sito. Il programma migliorerà le capacità di ricognizione e attacco delle tre nazioni, "e rafforzerà la superiorità nella guerra antisommergibile e antinave, nelle contromisure contro le mine, nella guerra elettronica e nelle manovre litoranee contese", aggiunge la dichiarazione. Il programma rientra nel cosiddetto 'Pilastro Due' dell'Aukus, volto a sviluppare tecnologie di difesa avanzate, tra cui il calcolo quantistico, le tecnologie sottomarine, ipersoniche, l'intelligenza artificiale e la tecnologia cibernetica. "Il progetto di punta fornirà una serie Uuv (veicoli sottomarini senza equipaggio, ndr) multi-missione altamente adattabili, progettati per supportare le operazioni sottomarine e mantenere il nostro vantaggio collettivo nel dominio marittimo", ha affermato Hegseth. "Questo fornirà rapidamente alle nostre forze le tecnologie da campo di battaglia più avanzate, poiché insieme produrremo una gamma di sensori e sistemi d'arma all'avanguardia per droni sottomarini", ha dichiarato il Ministro della Difesa britannico John Healey.