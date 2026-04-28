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Usa, fermata una nave per sospetta violazione del blocco dei porti iraniani

WASHINGTON, 28 APR - Gli Stati Uniti hanno abbordato la M/V Blue Star III, una nave commerciale sospettata di voler violare il blocco dei porti iraniani. Lo annuncia il Comande Centrale americano precisando di "aver rilasciato l'imbarcazione dopo aver condotto una perquisizione e aver verificato che la rotta della nave non avrebbe incluso scali in porti iraniani". Finora, 39 nave sono state reindirizzate dall'inizio del blocco Usa.

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