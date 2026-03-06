Giornale di Brescia
Usa e Venezuela ristabiliscono le relazioni diplomatiche

CARACAS, 05 MAR - Gli Stati Uniti e le autorità ad interim del Venezuela "hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche e consolari". Il Dipartimento di Stato americano ha riferito che "questo passo faciliterà i nostri sforzi congiunti per promuovere la stabilità, sostenere la ripresa economica e la riconciliazione politica in Venezuela". Gli Usa puntano ad "aiutare il popolo venezuelano a progredire con un processo graduale che crei le condizioni della transizione pacifica verso un governo eletto democraticamente". Gli Stati Uniti confermano l'impegno a favore del popolo venezuelano e a collaborare con i partner regionali su stabilità e prosperità. Negli ultimi mesi, dopo una fase di contatti esplorativi e missioni diplomatiche preliminari, Washington e Caracas hanno avviato negoziati per riaprire le rispettive rappresentanze e ristabilire i canali ufficiali di cooperazione.

