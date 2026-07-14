NEW YORK, 14 LUG - Il blocco americano delle navi e dei porti iraniani è scattato. Lo annuncia il Us Central Command, sottolineando che ci sono 20 navi da guerra e centinaia di aerei militari americani che operano in Medio Oriente. "Le forze americane restano vigili, letali e pronte", mette in evidenza il Us Central Command.
Usa, è scattato il blocco delle navi e di porti iraniani
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