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Usa, colpita e fermata una nave cisterna di Palau nel golfo dell'Oman

WASHINGTON, 10 GIU - Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha colpito e fermato la nave cisterna Settebello, battente bandiera di Palau, mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Lo annuncia il Centcom su X. Un velivolo americano ha colpito la sala macchine della nave dopo che l'equipaggio aveva ripetutamente ignorato le disposizioni impartite dalle forze americane, si sottolinea nel post.

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