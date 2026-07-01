BRUXELLES, 01 LUG - Alcuni alleati della Nato - Polonia, Paesi nordici, Paesi baltici, Germania - sono "all'avanguardia", con alcuni che hanno già raggiunto il 5% del Pil in Difesa o che dispongono di "piani credibili" per raggiungerlo a breve mentre altri alleati "sono in ritardo". Lo ha detto l'ambasciatore Usa presso la Nato, Matthew Whitaker, nel corso di un briefing con la stampa. I principali alleati devono assumere "ruoli di guida" ed esercitare una "pressione tra pari" per incoraggiare i paesi in ritardo ad aumentare la propria spesa per la difesa, ha aggiunto. "Trump si aspetta aumenti in tempi brevi".
Usa, 'certi alleati in ritardo sul 5%, anche altri facciano pressioni'
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