Usa ai connazionali, 'non andate in Venezuela per nessun motivo'

CARACAS, 22 AGO - Il governo degli Stati Uniti ha emesso un'allerta massima per i suoi cittadini e residenti, esortandoli a non recarsi o rimanere in Venezuela "per nessun motivo" a causa dei rischi di "detenzione illegale, tortura durante l'arresto, terrorismo, sequestro di persona, pratiche di polizia ingiuste, crimini violenti e disordini civili", secondo una comunicazione ufficiale dell'ambasciata americana a Caracas. Le autorità Usa hanno chiesto a chiunque sia a conoscenza di connazionali detenuti nel Paese sudamericano di essere contattate direttamente tramite l'indirizzo email ufficiale dell'ambasciata. L'avvertimento giunge in un contesto di crescente ostilità verbale e politica tra i governi delle due nazioni, culminata finora nella decisione del presidente Donald Trump di inviare navi da guerra nel Mar dei Caraibi, ufficialmente per colpire i cartelli della droga. Il direttore della Dea, Terry Cole, ha intanto accusato il presidente de facto venezuelano, Nicolás Maduro, di collaborare con gruppi di guerriglia colombiani, come l'Esercito di liberazione nazionale (Eln), per inviare "quantità record di cocaina" ai cartelli messicani che trafficano negli Stati Uniti.