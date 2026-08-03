CREMONA, 03 AGO - Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri, titolari delle indagini, mantengono al momento il riserbo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno tre persone coinvolte.
Uomo ucciso a coltellate durante una rissa in provincia di Cremona
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