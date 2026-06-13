MILANO, 13 GIU - Si stanno indirizzando sulla pista dell'omicidio le indagini sull'uomo di quasi 61 anni, italiano, trovato morto, nel pomeriggio a Milano, in un'abitazione al quarto piano di uno stabile in via Nino Oxilia, nella zona di NoLo, vicino a piazzale Loreto. Secondo i primi accertamenti, l'uomo aveva segni di colpi alla testa e nell'abitazione sono state trovate tracce di sangue. I carabinieri della Scientifica sono al lavoro sul posto insieme al medico legale.
Uomo trovato morto in casa a Milano, ipotesi omicidio
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