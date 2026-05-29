Uomo investito da treno muore nel pesarese, ritardi sulla linea fino a un'ora

MAROTTA, 29 MAG - Un uomo è morto questa mattina, intorno alle 7, dopo essere stato investito da un treno nella stazione di Marotta (Pesaro Urbino). Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria per capire la dinamica e le cause. Per questo motivo la circolazione ferroviaria è stata sospesa intorno alle 7 ed è stata fortemente rallentata per circa due ore. Dopo le 10 la circolazione è in graduale ripresa. Il treno con maggiore ritardo, oltre 60 minuti, è un Frecciarossa con provenienza Ancona e direzione Milano. Ritardi anche per regionali e intercity fino a 30 minuti.