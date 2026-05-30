ROMA, 30 MAG - "In una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini son stati uccisi o feriti in Libano. Sono 11 bambini al giorno. I bambini non dovrebbero pagare il prezzo del conflitto. Devono essere protetti in ogni momento. Le ostilità devono finire". E' quanto scrive Unicef Libano su X
Unicef, in una settimana 77 bambini uccisi o feriti in Libano
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