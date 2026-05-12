Unicef, in Cisgiordania dallo scorso anno un bambino ucciso ogni settimana

GINEVRA, 12 MAG - Dal gennaio 2025 ad oggi, "almeno un bambino palestinese è stato ucciso in media ogni settimana nella Cisgiordania occupata", ha denunciato oggi a Ginevra il portavoce dell'Unicef James Elder. "I bambini stanno pagando un prezzo intollerabile a causa dell'intensificarsi delle operazioni militari e degli attacchi nella Cisgiordania occupata, inclusa Gerusalemme Est", ha detto il portavoce.