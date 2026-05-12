Unicef, in Cisgiordania dallo scorso anno un bambino ucciso ogni settimana (2)

GINEVRA, 12 MAG - In questo lasso di tempo, "70 bambini palestinesi sono stati uccisi. Il 93% di questi è stato ucciso dalle forze israeliane e altri 850 bambini palestinesi sono rimasti feriti, la maggior parte dei quali da proiettili veri", ha aggiunto il portavoce. Tutto ciò - ha spiegato - avviene in un contesto di attacchi da parte dei coloni "a livelli storici". Gli incidenti documentati includono bambini colpiti da arma da fuoco, accoltellati, picchiati e aggrediti con spray al peperoncino. "Questi non sono episodi isolati, ma indicano un modello persistente delle peggiori violazioni contro i bambini, nonché attacchi alle loro case, alle loro scuole e all'acqua da cui dipendono", ha affermato James Elder. Inoltre, si osserva un forte aumento degli arresti e delle detenzioni di bambini. Gli ultimi dati indicano che 347 bambini palestinesi della Cisgiordania sono detenuti nelle carceri militari israeliane per presunti reati legati alla sicurezza nazionale. "Si tratta del numero più alto degli ultimi otto anni", ha detto il portavoce. Secondo l'Unicef, nel loro insieme, questi dati rivelano una realtà generale: i bambini sono presi di mira sia attraverso la violenza diretta, sia attraverso lo smantellamento dei sistemi e dei servizi essenziali. L'Unicef, che si impegna a sostenere i bambini e le famiglie in Cisgiordania, esorta "le autorità israeliane, che hanno l'obbligo legale di tutelare i diritti dei bambini in tutte le aree sotto la loro giurisdizione o controllo effettivo, compresi i territori occupati, ad adottare misure immediate e decisive" per prevenire ulteriori uccisioni e mutilazioni di bambini palestinesi e per proteggere le loro case, le loro scuole e il loro accesso all'acqua, in conformità con il diritto internazionale".