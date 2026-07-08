BUENOS AIRES, 08 LUG - Si è concluso oggi in Argentina con una sola condanna a 3 anni con la condizionale processo per la morte dei 44 marinai del sottomarino Ara San Juan, inabissatosi il 15 novembre del 2017 nelle acque dell'Atlantico del Sud. Il tribunale della città patagonica di Santa Cruz ha riconosciuto colpevole l'allora Comandante della Forza Sottomarina argentina, Claudio Villamide, di strage colposa aggravata e abuso d'ufficio, mentre ha scagionato gli altri tre imputati: il contrammiraglio Luis López Mazzeo, il capitano Héctor Alonso e il comandante Héctor Correa. Le perizie effettuate dopo il ritrovamento del San Juan a quasi 900 metri di profondità, hanno concluso che il mezzo ha subito un'implosione dopo essersi inabissato avendo perso la capacità di galleggiare. Una delle principali ipotesi è che si sia verificato l'ingresso di acqua attraverso il sistema di ventilazione mentre il sottomarino era immerso causando un cortocircuito e un piccolo incendio nel compartimento batterie di prua, una situazione segnalata dallo stesso equipaggio prima che si perdessero i contatti. Da quel momento in poi, gli specialisti ritengono che il sottomarino abbia subito una serie di guasti che hanno portato a un'emergenza irreversibile. Nel corso del processo si è cercato di stabilire eventuali responsabilità per la carenza di mantenimento dell'unità sottomarina e se fosse stato appropriato mandare in missione il San Juan in quelle condizioni. Le famiglie dei 44 membri dell'equipaggio sostengono fin dall'inizio del caso che il disastro si sarebbe potuto evitare e chiedevano di accertare le responsabilità di coloro che hanno autorizzato la navigazione del sottomarino.
Una sola condanna per i 44 morti del sottomarino argentino San Juan
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