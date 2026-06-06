Una palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un ragazzo estratto vivo

PORTO SANT'ELPIDIO, 06 GIU - Dopo il crollo di una palazzina in via Trentino Porto Sant'Elpidio (Fermo), causato da un'esplosione all'alba che ha provocato la morte di un uomo, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in due diversi ospedali: la donna a Torrette di Ancona in eliambulanza, l'uomo all'ospedale di Fermo. Nello stabile risultano residenti due nuclei familiari: del primo faceva parte l'uomo deceduto, insieme agli anziani genitori rimasti feriti; dell'altro, due persone, tra le quali il ragazzo estratto vivo e una donna. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie con nucleo Usar (Urban Search And Rescue), droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.