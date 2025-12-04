Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Una donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino

AA

VICENZA, 04 DIC - Una donna in una pozza di sangue è stata trovata questa mattina, intorno alle 5, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del Suem 118 dopo aver ricevuto l'allarme. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono stati gli stessi sanitari ad avvisare la polizia che sta svolgendo alcune indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento nessuna pista è esclusa. É stato il compagno della donna a chiamare i soccorsi. La 49enne, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti della Procura berica, ha un esteso trauma cranico: quando i sanitari sono arrivati l'hanno immediatamente stabilizzata e trasferita in ospedale. Successivamente, gli stessi soccorritori hanno avvertito la polizia, allertati dai traumi riportati dalla donna. Al momento sono ancora in corso i rilievi della scientifica e nessuna ipotesi è esclusa. La coppia ha un figlio maggiorenne che sarà sentito dagli inquirenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VICENZA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario