Una donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino

VICENZA, 04 DIC - Una donna in una pozza di sangue è stata trovata questa mattina, intorno alle 5, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del Suem 118 dopo aver ricevuto l'allarme. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono stati gli stessi sanitari ad avvisare la polizia che sta svolgendo alcune indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento nessuna pista è esclusa. É stato il compagno della donna a chiamare i soccorsi. La 49enne, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti della Procura berica, ha un esteso trauma cranico: quando i sanitari sono arrivati l'hanno immediatamente stabilizzata e trasferita in ospedale. Successivamente, gli stessi soccorritori hanno avvertito la polizia, allertati dai traumi riportati dalla donna. Al momento sono ancora in corso i rilievi della scientifica e nessuna ipotesi è esclusa. La coppia ha un figlio maggiorenne che sarà sentito dagli inquirenti.