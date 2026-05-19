Una balenottera porta l'estate a Capri

CAPRI, 19 MAG - Il piacere di vederle sbucare dal mare e fare salti è sempre un'esperienza unica. E oggi una balenottera comune ha fatto la sua comparsa nel tratto tra Punta Campanella e Capri. Subito immortalata in un video del Diving Barracuda in uno sfondo davvero spettacolare, poi condiviso. Le balenottere comuni e altri grandi cetacei, come i capodogli, attraversano spesso questo tratto di mare. La zona, insieme a parte del Golfo di Napoli fin oltre Ischia, qualche anno fa è stata inserita tra le Important MarineMammals Areas, le aree di importanza per mammiferi marini, e segnalata dall'Iucn, l'Unione internazionale per la conservazione della natura. Lo fa sapere l'Area marina protetta di Punta Campanella, invitando i diportisti a rispettare i limiti di velocità, in virtù del regolamento del parco, e a prestare la massima attenzione durante la navigazione per garantire la tutela della biodiversità, dell'ambiente e la sicurezza in mare.