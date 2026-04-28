Un raro coccodrillo africano nano è nato al Parco Natura Viva di Verona

VERONA, 28 APR - Un coccodrillo nano africano è nato al parco Natura Viva di Verona, primo esemplare del genere nella struttura naturalistica. Ventotto centimetri di lunghezza alla nascita, il piccolo è venuto alla luce 24 ore dopo il rinvenimento di alcune uova da parte dello staff, interrate dalla mamma con un piccolo inganno. "Vulnerabile" di estinzione, la più piccola tra le specie di coccodrillo esistenti, è nata da un uovo riportato in superficie dal maschio. "In quelle settimane - spiega Camillo Sandri, direttore zoologico di Natura Viva - stavamo monitorando il comportamento della femmina, che dopo la deposizione ricopre il nido e rimane in prossimità dell'area per tutta la durata dell'incubazione, che dura in media 100 giorni ma che può anche superare i 4 mesi. Abbiamo lasciato che tutto si svolgesse secondo i ritmi della specie e abbiamo deciso di intervenire solo quando ci siamo accorti che il maschio aveva riportato in superficie un uovo, rompendolo". Messi in sicurezza i due genitori, lo staff ha iniziato a scavare dove la terra smossa sembrava lasciare segni inequivocabili: "Non trovavamo nulla - prosegue Sandri -. Abbiamo capito subito di essere di fronte a un piccolo inganno della mamma, che stava proteggendo il nido 'depistando' rispetto alla sua reale posizione. Ritrovato poi il punto esatto, la scoperta: da una delle uova proveniva un verso, inequivocabile". L'uovo è stato così trasferito in incubatrice e sottoposto a un monitoraggio costante, e dopo 24 ore è nato un piccolo perfettamente formato, già attivo, apparentemente una replica in miniatura degli adulti. "Nelle prime fasi - commenta Sandri - si è alimentato quasi esclusivamente di grilli di medie dimensioni, con un controllo quotidiano delle quantità assunte; con la crescita abbiamo poi introdotto prede più grandi, come le locuste, fino ad arrivare anche a piccoli pesci. E ora che ha raggiunto circa 40 centimetri di lunghezza e pesa circa 900 grammi, si muove con sicurezza nel nuovo ambiente allestito con cortecce, piccoli rami e piante verdi che gli permettono di nascondersi, alternando momenti di attività a fasi in cui resta tra la vegetazione, come tipico della specie", conclude.