Un passeggero spagnolo positivo all'hantavirus isolato in ospedale

MADRID, 11 MAG - Un passeggero spagnolo della Mv Hondius è risultato positivo al test per l'hantavirus cui è stato sottoposto all''arrivo ieri all'ospedale della Difesa Gomez Ulla di Madrid assieme ad altri 13 connazionali, tutti asintomatici al momento dello sbarco dalla nave. Lo riferiscono fonti del ministero della Sanità citate dalla Efe. Il paziente è ritenuto "positivo in maniera provvisoria" in attesa dell'esito di un secondo test cui sarà sottoposto nelle prossime ore. Intanto è stato trasferito all'Unità di isolamento della struttura, come previsto dai protocolli sanitari. Al momento è asintomatico e le sue condizioni generali sono buone.