MILANO, 03 AGO - Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di don Antonio Mazzi nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è in corso il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. La chiesa è piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e don Luigi Ciotti. Ai funerali è arrivato anche il presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo. "Era legato agli ultimi, a chi aveva dei problemi. Aveva la sicurezza di poter aiutare e comunque ci provava sempre", ha detto Cairo prima della celebrazione. "Era una persona straordinaria, con cui ho avuto un rapporto bello. Sono molto dispiaciuto che sia mancato".
Un lungo applauso ha accolto in chiesa il feretro di don Mazzi
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