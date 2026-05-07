Ultimi rovesci poi un graduale miglioramento

ROMA, 07 MAG - Un lento e progressivo miglioramento a partire da oggi, dopo 48 ore di piogge a tratti intense. Sabato è previsto sole ma durerà poco. Già domenica, Festa della Mamma, il tempo sarà incerto. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - avremo ancora a che fare con un po' di instabilità e qualche rovescio residuo su Alpi, Prealpi, Lazio, Sardegna e lungo il medio versante adriatico. In Toscana, invece, la situazione andrà visibilmente migliorando". Domani gli ultimi rovesci saranno concentrati al confine tra il Centro e il Sud, in particolare tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. Altrove non mancheranno ampie schiarite accompagnate da un sensibile e ulteriore aumento delle temperature. In particolare in Sicilia i termometri sfioreranno i 30°C. Sabato 9 maggio sarà la giornata migliore, con tempo buono e ampiamente soleggiato quasi ovunque. Domenica 10, per la Festa della mamma, l'Italia sarà invece tagliata a metà: un nuovo flusso instabile in arrivo dall'Oceano Atlantico porterà molte nubi e qualche pioggia al Nord e sull'Alta Toscana. Da Roma in giù, invece, il tempo sarà decisamente più soleggiato, accompagnato da un'ulteriore fiammata africana diretta verso la Sicilia. Nel dettaglio: - Giovedì 7. Al Nord: qualche rovescio sui monti. Al Centro: più instabile sugli Appennini. Al Sud: tra nubi e spazi di sole. Più caldo. - Venerdì 8. Al Nord: soleggiato e mite. Al Centro: nuove piogge. Al Sud: piogge sparse sulle peninsulari. - Sabato 9. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: sole prevalente, più caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo. Tendenza: domenica nuova perturbazione al Centro-Nord, caldo oltre i 30°C all'estremo Sud.