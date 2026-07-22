ROMA, 22 LUG - L'agenzia britannica Ukmto ha comunicato di aver ricevuto segnalazioni di una petroliera colpita da un proiettile non identificato nel Mar Rosso, a 70 miglia nautiche da Al Shuqaiq, in Arabia Saudita. Il proiettile ha provocato un incendio a bordo della nave, che l'equipaggio sta cercando di domare. Non si segnalano vittime né impatti ambientali.
Ukmto, petroliera colpita in attacco nel Mar Rosso al largo dell'Arabia Saudita
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