Ue, stato relazioni economiche Cina non più sostenibile, serve risposta più forte

BRUXELLES, 29 MAG - "L'approccio generale rimane quello della riduzione del rischio, non del disaccoppiamento. La Cina è un partner fondamentale e il dialogo e l'impegno proseguiranno finché i canali di comunicazione rimarranno aperti. Allo stesso tempo, l'attuale stato delle relazioni commerciali e di investimento non è sostenibile". Lo riferisce l'Esecutivo Ue dopo il dibattito sui rapporti con la Cina tenuto tra i commissari. "Poiché gli interessi economici e di sicurezza sono sempre più interconnessi, entrambe le dimensioni richiederanno una risposta più solida e coerente". I lavori continueranno in vista del G7 e del vertice Ue di giugno.