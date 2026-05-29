Ue, 'deadline per risposta della Biennale sul caso Russia è il 4 giugno'

BRUXELLES, 29 MAG - La deadline per la risposta della Biennale di Venezia alla seconda lettera inviata dalla Commissione Ue sul caso della partecipazione della Russia è il 4 giugno. Lo ha spiegato un portavoce dell'esecutivo Ue, ricordando come siano "due" le missive inviate alla Biennale sul caso del padiglione russo. Alla prima la Biennale ha già risposto.