BRUXELLES, 29 MAG - La deadline per la risposta della Biennale di Venezia alla seconda lettera inviata dalla Commissione Ue sul caso della partecipazione della Russia è il 4 giugno. Lo ha spiegato un portavoce dell'esecutivo Ue, ricordando come siano "due" le missive inviate alla Biennale sul caso del padiglione russo. Alla prima la Biennale ha già risposto.
Ue, 'deadline per risposta della Biennale sul caso Russia è il 4 giugno'
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