Ue, 'appoggiamo la lettera di Zelensky, Ucraina ed Europa per la pace'

BRUXELLES, 05 GIU - La lettera aperta di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin è "un'altra dimostrazione dell'Ucraina d'interesse genuino per i negoziati" e "sosteniamo" la richiesta di Zelensky di un incontro, "l'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace". Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea. Per quanto riguarda un possibile coinvolgimento dell'E3 al tavolo dei negoziati la portavoce ha sottolineato che l'Ue sostiene le prospettive di pace "in ogni format" ma non vuole entrare nella discussione "su chi debba essere il mediatore".