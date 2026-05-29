Ue a Meloni, 'situazione Ebola richiede vigilanza, pronti ad agire'

BRUXELLES, 29 MAG - La Commissione europea conferma "la ricezione della lettera della presidente Meloni" e sostiene che risponderà "a tempo debito". "Ribadiamo che la tutela della salute pubblica è la priorità assoluta della Commissione. Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione, che richiede vigilanza e coordinamento". Lo dichiara Eva Hrncirova, portavoce della Commissione, ricordando che l'Ue dispone di "canali e strumenti per agire rapidamente" e che "sta mobilitando aiuti, risorse logistiche, supporto di esperti e strumenti di sicurezza sanitaria per aiutare i paesi colpiti e ridurre il rischio di ulteriore trasmissione".