Ue a Italia, 'in questo momento focus è su uso fondi disponibili'

BRUXELLES, 18 MAG - "Per quanto riguarda la flessibilità fiscale in materia di energia, vorremmo sottolineare che, in questa fase, l'attenzione è rivolta allo sfruttamento pieno dei finanziamenti Ue già disponibili, che sono davvero ingenti". Lo spiega la portavoce della Commissione confermando la ricezione della lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen e aggiungendo che l'esecutivo Ue non fa "commenti specifici" sulla missiva. La portavoce ha poi ribadito che l'Ue "continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendoci delle flessibilità esistenti".