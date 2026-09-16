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Ucraina: udite a Kiev una decina di forti esplosioni

KIEV, 17 SET - Forti esplosioni sono state udite a Kiev, durante un allarme missilistico lanciato dalle autorità militari locali. Lo ha riferito un giornalista dell'AFP sul posto. Le esplosioni sarebbero state una decina. L'amministrazione militare di Kiev aveva diramato un "allarme rosso" e invitato la popolazione a raggiungere i rifugi a causa di una "minaccia di attacchi missilistici".

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