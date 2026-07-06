PORDENONE, 06 LUG - Non sarà eseguita una nuova autopsia sul corpo di Marius Adrian Dorobantu, ucciso mentre difendeva la figlia dall'ex compagno della donna. Il perito nominato dal giudice per le indagini preliminari, il professor Carlo Moreschi, incaricato di valutare la richiesta avanzata dai difensori dell'indagato Fabrizio Barberini, ha ritenuto sufficienti i reperti già acquisiti, escludendo la necessità di un nuovo esame autoptico. La decisione consentirà il rilascio del nulla osta alla sepoltura della vittima. Proseguiranno intanto gli accertamenti tecnici già avviati dal consulente della Procura, Antonello Cirnelli, fin dal giorno dell'omicidio, nell'ambito delle indagini coordinate dall'autorità giudiziaria per ricostruire la dinamica dei fatti.
Ucciso per difendere la figlia: perito esclude nuova autopsia
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