Ucciso in casa a Civitanova Marche, arrestata 'sequestrata, mi sono difesa'

CIVITANOVA MARCHE, 02 LUG - Sarebbe stata sequestrata nell'appartamento dall'ex compagno che le avrebbe impedito di uscire posizionando anche un mobile davanti al portone di ingresso e avrebbe reagito dopo ore di violenze e minacce sferrando la coltellata al braccio. È questa la versione fornita agli investigatori da Isabella Di Mattia, la 33enne arrestata per l'omicidio di Marco Pennesi nella mansarda di viale Matteotti a Civitanova Marche. "La relazione tra i due era durata alcuni anni, ma si era conclusa perché lui era violento", racconta all'ANSA l'avvocato della giovane, Massimo Pistelli. "Lei, seguendo anche un mio consiglio, si era trasferita vicino Roma, dove stava per intraprendere un nuovo lavoro - racconta il legale - È tornata a Civitanova soltanto per qualche giorno perché lui le aveva fatto credere di essere cambiato e le aveva offerto ospitalità". La donna avrebbe riferito anche di essere stata afferrata per il collo e scaraventata sul letto poco prima dell'accoltellamento. "Non c'è alcuna premeditazione - sostiene Pistelli - È una vicenda maturata in un contesto di violenza e sopraffazione". Dopo il ferimento, sempre secondo il racconto della trentaquattrenne, la donna non avrebbe compreso la gravità della situazione. "È uscita sulle scale e ha cercato di pulire il sangue - dice l'avvocato - Poi è rientrata e ha detto a Pennesi di voler chiamare l'ambulanza, ma lui glielo avrebbe impedito, insultandola e dicendole di non chiamare nessuno. Non pensava che quella ferita potesse essere mortale". Intanto emerge che nell'appartamento sarebbe entrata anche un'altra giovane, amica di Isabella. Adesso bisognerà chiarire se sia entrata prima o dopo i fatti, ma a quanto pare sarebbe stata già sentita dalle forze dell'ordine. Il difensore descrive, infine, Isabella Di Mattia come "una ragazza molto fragile, sensibile ed educata". L'udienza di convalida dell'arresto è fissata per sabato mattina.
Ucciso in casa a Civitanova Marche, arrestata 'sequestrata, mi sono difesa'
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