CIVITANOVA MARCHE, 02 LUG - E' stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne, Marco Pennisi, a Civitanova Marche (Macerata), la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Villa Fastiggi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri: il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia, che porta avanti le indagini coordinate dal pm Enrico Riccioni, si erano incentrati sulla donna, portata in Commissariato, interrogata e arrestata nelle scorse ore.
Ucciso in casa a Civitanova Marche, arrestata la compagna
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