CAGLIARI, 10 LUG - Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Santadi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancu Mannu, in campagna alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma.
Ucciso con un colpo di fucile al petto, un sospettato dai carabinieri
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