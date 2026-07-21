LONDRA, 21 LUG - Ann Widdecombe, la 78enne figura notissima della destra britannica soprannominata "Lady Brexit", è stata uccisa dopo essere stata colpita alla testa 21 volte con un martello nella sua abitazione nel Devon l'8 luglio scorso. Lo ha riferito il pubblico ministero nel corso dell'udienza alla Westminster Magistrates' Court di Londra dove è comparso il 28enne Joshua Kerry, incriminato per il brutale omicidio.
Uccisione di lady Brexit, 'massacrata con 21 colpi di martello alla testa'
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