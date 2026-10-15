ROMA, 15 OTT - La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Giandavide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne, cittadina colombiana, Marta Castano Torres.
Uccise tre donne a Roma, ergastolo confermato per il femminicida
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