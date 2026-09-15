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Uccisa con 17 coltellate dall' ex, ergastolo confermato in appello

NAPOLI, 15 SET - La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la condanna all' ergastolo inflitta in primo grado a Salvatore Ferraiuolo, ex compagno di Anna Scala, uccisa con 17 coltellate il 17 agosto 2023 a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. La donna subì l' aggressione in un garage e il suo corpo fu scoperto nel portabagagli di un'autovettura. I giudici di secondo grado hanno accolto la richiesta formulata dal sostituto procuratore generale di Napoli di ribadire l' ergastolo inflitto dalla Corte di Assise di Napoli nel giugno 2025.

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