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Uccisa al rave, in centinaia ai funerali dell'italiana uccisa in Svizzera

CITTÀ SANT'ANGELO, 06 SET - Musica techno e palloncini bianchi hanno accompagnato l'arrivo del feretro di Maria Spinelli nella Collegiata di San Michele, a Città Sant'Angelo, nel giorno del suo funerale. Oltre cinquecento persone stanno assistendo alle esequie della 22enne morta in una sparatoria lo scorso 29 agosto ad Aarau, in Svizzera, nel corso di un rave party. La giovane, uccisa da un solo colpo di fucile, ha ricevuto l'abbraccio dell'intera comunità della cittadina angolana. Centinaia le persone che hanno seguito la cerimonia funebre all'esterno della chiesa nel caldo pomeriggio di inizio settembre. Gli amici della ragazza sono arrivati in chiesa con una maglia bianca con la foto di Maria. Sulla bara marrone tanti petali di rose bianche.

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