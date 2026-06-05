Uccide la madre durante una lite a Roma, fermato un 48enne

ROMA, 05 GIU - Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. "Ho ucciso mia madre", ha detto l'uomo ora in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo - su indicazione dell'uomo - è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri.