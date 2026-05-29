Uccide il padre della compagna al culmine di una lite

PORCIA, 29 MAG - Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia (Pordenone). L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri famigliari. Sul posto stanno operando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale, in gravi condizioni, con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.