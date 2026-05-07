Turista 83enne rischia un processo per la morte di una sciatrice 82enne

BOLZANO, 07 MAG - La Procura di Bolzano chiede il rinvio a giudizio di quattro persone per la morte della sciatrice 82enne, Erna Perathoner Moroder di Ortisei, caduta il 25 gennaio 2025 rovinosamente da una seggiovia all'Alpe di Siusi. Tra gli accusati risultano tre addetti ai lavori, ma anche un turista tedesco 83enne che con i suoi bastoncini avrebbe in qualche modo ostacolato la salita della donna, così il giornale Tageszeitung. L'udienza davanti al Gup è prevista per il 25 maggio a Bolzano. L'incidente si è verificato durante l'imbarco sulla seggiovia a sei posti. Il bastoncino da sci del turista sarebbe rimasto impigliato, come dimostrerebbero diversi video i sorveglianza, facendo sì che l'uomo occupasse due posti e che i suoi sci si incastrassero con quelli di Perathoner Moroder. I quattro passeggeri avrebbero poi in qualche modo 'lottato' per trovare un posto, ma poco prima del primo pilone, la donna e una sua amica sono precipitate nel vuoto. "Il comportamento delle due sciatrici non è stato affatto impeccabile", ribatte alla Tageszeitung Renato Montefiori, il difensore del turista tedesco. Secondo la difesa, le donne non si sarebbero messe in fila correttamente per sedersi sul seggiolino e si sarebbe verificato una sorta di contraccolpo.