ROMA, 19 LUG - Il presidente tunisino Kaïs Saied ha effettuato sabato sera una visita ispettiva alla stazione della Società nazionale di sfruttamento e distribuzione delle acque (Sonede), di Ghdir El Golla, alle porte occidentali della capitale, uno dei nodi strategici del sistema idrico della Grande Tunisi. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Tap, secondo cui il presidente, durante la visita, si è informato sulle cause della carenza di acqua potabile in diverse zone. Il sopralluogo interviene in una fase di forte pressione sulle reti idrica ed elettrica tunisine, investite negli ultimi giorni da una serie di interruzioni e cali di pressione, in coincidenza con l'ondata di caldo e l'aumento eccezionale dei consumi. La Sonede ha spiegato che i disservizi sono legati alla combinazione tra domanda record, guasti tecnici e distacchi di elettricità che bloccano temporaneamente le stazioni di pompaggio. Circa 1.500 impianti della società funzionano infatti attraverso la rete elettrica nazionale. La visita del presidente assume anche un rilievo politico particolare perché costituisce la prima apparizione pubblica documentata di Saied dopo oltre una settimana. La prolungata assenza dalle attività ufficiali aveva alimentato sui social network e su alcuni organi di stampa indiscrezioni, mai confermate dalla presidenza, su un suo presunto ricovero all'ospedale militare di Tunisi. (ANSA)
Tunisia, presidente Saied riappare in pubblico, ispezione a impianto idrico El Golla
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...