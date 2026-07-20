TUNISI, 20 LUG - Nel primo semestre del 2026, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) Tunisia ha assistito 3.295 migranti attraverso il suo programma di rimpatrio e reintegrazione volontaria assistita (Avrr). Lo rende noto la stessa Oim precisando che i principali Paesi di provenienza sono stati Guinea (26%), Costa d'Avorio (19%) e Camerun (9%). Dal 1° gennaio al 30 giugno, sono stati organizzati rimpatri volontari verso 32 Paesi di origine, utilizzando 5 voli charter e 182 voli commerciali. L'assistenza ha riguardato il 71% di uomini adulti, il 18% di donne adulte, il 6% di ragazzi e il 5% di ragazze. Dal 2023, oltre 21.597 migranti sono stati assistiti attraverso il programma Avrr per tornare volontariamente e nel rispetto della loro dignità, sicurezza e diritti, promuovendo al contempo la loro reintegrazione sostenibile nelle comunità di origine in 41 paesi diversi. Ciò è stato reso possibile grazie a 45 voli charter e 1.144 voli commerciali. Il programma di rimpatrio volontario e reintegrazione viene attuato attraverso una stretta collaborazione tra l'Oim in Tunisia, le autorità tunisine e i partner nazionali competenti, le missioni diplomatiche e consolari dei paesi di origine e con il sostegno dei donatori: Unione Europea, Austria, Francia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Regno Unito, Svizzera e Svezia. (ANSA)
Tunisia, in 6 mesi l'Oim ha organizzato oltre 3000 rimpatri volontari di migranti
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