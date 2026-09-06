ROMA, 06 SET - Il giornalista tunisino Mohamed Yousfi, caporedattore del sito di giornalismo investigativo Al Qatiba, ha subito un intervento chirurgico d'urgenza dopo un malore improvviso mentre si trovava in stato di fermo. Lo ha reso noto il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt), esprimendo "ulteriore preoccupazione" per le sue condizioni di salute. Secondo il sindacato, Yousfi ha accusato "un malore improvviso" nella notte tra venerdì e sabato ed è stato trasferito in un ospedale della capitale, dove i medici hanno ritenuto necessario sottoporlo a un intervento chirurgico urgente. Il Snjt ha attribuito alle autorità che ne hanno la custodia la "piena responsabilità" per la sua integrità fisica e ha chiesto che gli siano garantite tutte le cure e il monitoraggio medico necessari. Il sindacato ha quindi rinnovato la richiesta di rilascio immediato del giornalista, anche per consentirgli di proseguire le cure e la convalescenza in condizioni adeguate. Yousfi era stato fermato il 4 settembre davanti alla sede della radio locale Express Fm, dove si apprestava a partecipare a una trasmissione dedicata alla politica idrica in Tunisia. È stato quindi condotto presso l'unità della Guardia nazionale specializzata nelle indagini sui reati finanziari complessi all'Aouina. Secondo una fonte giudiziaria citata dall'agenzia tunisina Tap, l'inchiesta riguarda, tra le altre ipotesi di reato, arricchimento illecito, riciclaggio di denaro e presunti flussi finanziari illeciti ottenuti attraverso un'associazione. Il Snjt sostiene invece che durante gli interrogatori Yousfi sia stato sentito anche su alcuni post pubblicati su Facebook, sulla sua attività giornalistica e sulla linea editoriale di Al Qatiba, e considera quindi il procedimento collegato all'esercizio della professione e alla libertà di espressione.
Tunisia, il giornalista Yousfi operato d'urgenza durante il fermo
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