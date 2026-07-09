TUNISI, 09 LUG - Algeria e Tunisia rilanciano il loro "partenariato strategico" nel campo dell'economia, dell'energia, dell'acqua. In questo contesto, il ministro degli Esteri della Tunisia, Mohamed Ali Nafti, è stato ricevuto ad Algeri dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, in occasione dei lavori del Comitato di follow up tunisino algerino, convocato nella capitale algerina il 7 e l'8 luglio nel quadro dell'attuazione delle conclusioni della 23/a Grande commissione mista bilaterale. Al centro dei colloqui figurano sicurezza, trasporti, tecnologie della comunicazione, affari sociali, lavoro, formazione, cultura e sport. I due Paesi hanno inoltre confermato la necessità di un coordinamento più stretto su acqua, energia, sicurezza alimentare, sviluppo delle zone di frontiera e rafforzamento degli scambi commerciali, con l'obiettivo di aprire nuove prospettive alle imprese tunisine e algerine anche verso i mercati africani. Particolare attenzione è stata riservata anche alle comunità residenti nei due Paesi, attraverso l'aggiornamento degli accordi bilaterali e l'introduzione di ulteriori facilitazioni in materia di soggiorno, lavoro e proprietà. Sul piano economico, il rilancio del partenariato arriva dopo il forum tunisino algerino sull'investimento e il commercio bilaterale tra Gafsa e Tebessa, che a fine giugno ha prodotto 35 accordi preliminari tra operatori dei due Paesi e l'individuazione di sette progetti strategici nel settore dei materiali da costruzione, con l'obiettivo di dinamizzare le aree di frontiera.
Tunisia e Algeria rilanciano l'asse strategico, cooperazione su acqua e energia
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