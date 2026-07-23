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Trump, 'Xi verrà in visita il 24 settembre, parlerò con lui di IA'

WASHINGTON, 23 LUG - Il presidente cinese Xi Jinping "verrà in visita il 24 settembre e con lui parlerò di intelligenza artificiale". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, prlando al quartier generale dell'Epa di Washington, in un evento dedicato al lancio di nuove iniziative per il taglio dei costi per l'energia e per al servizio dell'IA. "Gli Stati Uniti stanno guidando la sfida con la Cina e con altri Paesi sull'IA", ha aggiunto il tycoon.

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