WASHINGTON, 05 LUG - Il presidente americano Donald Trump intende contattare il leader russo Vladimir Putin dopo l'incontro che avrà mercoledì ad Ankara con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, a margine del vertice annuale della Nato. Lo mossa, ha riferito un alto funzionario Usa, rientra negli sforzi per provare a chiudere il conflitto in Ucraina, partito a febbraio del 2022 con l'invasione russa ai danni di Kiev: sabato, il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre quattro anni fa, debba essere chiusa.
'Trump vuole contattare Putin dopo l'incontro di Ankara con Zelensky'
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