WASHINGTON, 13 LUG - Gli Stati Uniti "vogliono essere rimborsati", perché "stiamo proteggendo un'area molto ricca del mondo". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz.
Trump, 'vogliamo essere rimborsati per lo stretto di Hormuz'
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