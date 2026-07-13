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Trump, 'vogliamo essere rimborsati per lo stretto di Hormuz'

WASHINGTON, 13 LUG - Gli Stati Uniti "vogliono essere rimborsati", perché "stiamo proteggendo un'area molto ricca del mondo". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz.

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