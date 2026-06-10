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Trump, 'visti ai Mondiali? Facciamo entrare le persone giuste'

WASHINGTON, 10 GIU - "I Mondiali non hanno mai avuto un successo così grande". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale nonostante i dati indichino che i biglietti venduti finora sono al di sotto delle aspettative. Quanto alle persone a cui è stato negato l'ingresso il presidente ha risposto: "Facciamo entrare le persone giuste".

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