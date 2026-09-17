NEW YORK, 17 SET - Donald Trump ha detto ad Axios che si sta avvicinando a un momento cruciale nella guerra in Iran. "Mi aspetta una decisione importante. Voglio intervenire e annientarli, oppure no? E' una decisione importante. Con me, tutto è possibile", ha spiegato il presidente
Trump, 'verso un momento cruciale in Iran, devo prendere un'importante decisione'
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