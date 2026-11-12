WASHINGTON, 12 NOV - Donald Trump ha dichiarato che JD Vance, non si occuperà più dei colloqui di pace con l'Iran. "Non abbiamo bisogno di un accordo con Teheran", ha scritto il presidente su Truth dopo aver annunciato di aver incaricato il vice presidente di occuparsi della corruzioni negli Stati a guida democratica. "Quei tempi sono ormai lontani", aggiunge il presidente suscitando nuove domande su quale sia il piano di Trump per porre fine al conflitto.
Trump, 'Vance non si occuperà più dell'Iran, non abbiamo bisogno di un accordo'
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