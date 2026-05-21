Trump, Usa invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia

NEW YORK, 21 MAG - Gli Stati Uniti "invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. "Sulla base della vittoriosa elezione dell'attuale Presidente della Polonia, Karol Nawrocki, che ho avuto l'onore di sostenere, e del nostro rapporto con lui, sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia", ha messo in evidenza.